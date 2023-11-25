اول رد رسمي للحكومة الشرعية اليمنية على تصريحات الصادمة التي أدلى بها " أبو عبيدة"

الرياض - محمد الاطلسي - في أول رد رسمي للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، على التصريحات الصادمة التي أدلى به متحدث ما يسمى بكتائب القسام أبو عبيدة، الذي قام يشكر مليشيا الحوثي المتورطة في قتل وتهجير اليمنيين منذ تسع سنوات، وارتكاب مجازر دموية أشد فضاعة من وحشية الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، في تصريح صحفي إن "موقف اليمن "قيادة وحكومة وشعب" كان ولازال وسيظل مع القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة في استعادة أرضه وإعلان دولته الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأكد الوزير الإرياني على "رفض كل مخططات التهجير وتدنيس المقدسات، وهو موقف ثابت وراسخ ومبدأي، لم يتغير بتغير الرؤساء والحكومات وتقلب الأوضاع السياسية، كما انه لا يقبل المزايدة والانتقاص والتشكيك".

واضاف الإرياني: "فقد قدمت الحكومة والشعب اليمني طيلة مراحل الصراع أوجه الدعم والتضامن مع حركات المقاومة والشعب الفلسطيني باعتبارها قضيتهم الأولى والمركزية، وقبل عقود من الثورة الخمينية في ايران، وولادة حسين الحوثي ونشوء مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران".

وأضاف: "ورغم الظروف القاسية والصعبة ومعاناة أبناء شعبنا جراء الانقلاب والحرب التي فجرتها مليشيا الحوثي، تحرك اليمن على الصعيدين "الرسمي، والشعبي" منذ بداية الأحداث الأخيرة الدامية في فلسطين لنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورام الله وباقي الأراضي المحتلة، حيث حملت القيادة السياسية والحكومة قضية الشعب الفلسطيني في كل المنابر العربية والدولية، واصدرت المواقف والبيانات والتصريحات السياسية، وكذا حملات التضامن والتبرع، والمظاهرات التي عمت كافة المناطق المحررة بما في ذلك محافظة تعز، ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن، والتي تقبع تحت القصف والحصار الحوثي الغاشم منذ تسعة اعوام".

وتابع بالقول: "لنفاجأ جميعا بتصريحات صادمة صادرة عن فصائل فلسطينية تُمجد مجرم الحرب عبدالملك الحوثي، الذي سفك دماءنا وقتل الآلاف من نسائنا وأطفالنا، واختطف عشرات الآلاف وزج بهم في معتقلاته، وهجر وشرد الملايين في موجات نزوح داخلي وخارجي، وفجر المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والطرق والجسور، وانتهك الاعراض، ومارس سياسات افقار وتجويع ممنهج خلفت أكبر ازمة إنسانية في العالم، وأعاد اليمن قرونا للوراء، وتفوق في جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا حتى على الكيان الصهيوني، فهل هكذا يرد الجميل ؟!".

ويوم أمس الخميس، أشاد الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، في خطابه، بعملية القرصنة التي نفذتها مليشيا الحوثي يوم الأحد الماضي، في اختطاف سفينة شحن يابانية، وعلى متنها 25 بحار بينهم 17 فليبيني.

وزعمت مليشيا الحوثي أن السفينة إسرائيلية، غير أن اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي من نشطاء وصحفيين وسياسيين، أكدوا أن العملية مسرحية إيرانية أمريكية لتقوية المتمردين الحوثيين إقليميا مع المفاوضات القائمة في الرياض منذ اسابيع.

وأشاروا إلى تقديم المليشيات الحوثية خدمة مجانية للكيان الصهيوني، باختطاف سفينة الشحن جلاكسي، من خلال جذب أنظار العالم وشغل الرأي العام الغربي والعربي من التعليق على المجازر التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة، وتخفيف الضغط على حكومة نتنياهو.