اتفرج.. شاب جزائري يقتل عائلة كاملة بطريقة وحشية وعند القبض عليه كانت المفاجأة الصادمة!!

الرياض - محمد الاطلسي - شهد شارع دلاس وسط مدينة غليزان الجزائرية اليوم الأربعاء، جريمة مروعة هزت البلاد، حيث تم العثور على جثث 3 قتلى تعود لأفراد من عائلة واحدة، أحدهم من ذوي الإحتياجات الخاصة.

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وأفادت قناة "النهار" بأنه وفقا لمعلومتها، فقد تم اكتشاف 3 جثث تعود لامرأة في الستينيات من العمر وشابة في الثلاثينيات وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في العشرينيات، غارقين في دمائهم بعد تعرضهم لإصابات بواسطة آلة حادة.

ونقلت "النهار" عن مصادر قولها إن وكيل الجمهورية المختص إقليميا انتقل إلى مسرح الجريمة وأمر بفتح تحقيق، فيما باشرت مصالح الأمن تحرياتها للوصول إلى الجاني.

وذكرت المصادر أنه تم إلقاء القبض على الجاني بعدما كان هاربا، وتبين أنه رب عائلة يعاني من اضطرابات نفسية.

هذا وتدخلت مصالح الحماية في مسرح الجريمة لتحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بغليزان.