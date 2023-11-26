اتفرج تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى بين المقاومة والإحتلال. أجبرت اسرائيل على الرضوخ لشروطها

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت تقارير عربية وأخرى تابعة للكيان العبري، عن التوصل لاتفاق نهائي لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماسن وسلطة الاحتلال الإسرائيلي.
تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى - هدنة تصل إلى 5 أيام تتضمن وقفًا شاملاً لإطلاق النار.
وقف تحليق الطيران الإسرائيلي في سماء غزة طوال أيام الهدنة باستثناء شمال القطاع.
- توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق في شمال غزة 6 ساعات يوميًا.
- إطلاق سراح من 50 إلى 100 أسير لدى الفصائل الفلسطينية.
- إطلاق سراح الأسرى من المستوطنين وحملة الجنسيات الأجنبية فقط (دون الجنود).
- إفراج إسرائيل عن 300 أسير من الأطفال والنساء الفلسطينيين.
- الإفراج عن الأسرى بمعدل 10 أسرى من الإسرائيليين يومياً مقابل 30 أسيراً فلسطينيًا.
- إدخال من 100 إلى 300 شاحنة يوميًا من المساعدات الغذائية والطبية والوقود.