اتفرج تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى بين المقاومة والإحتلال. أجبرت اسرائيل على الرضوخ لشروطها

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت تقارير عربية وأخرى تابعة للكيان العبري، عن التوصل لاتفاق نهائي لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماسن وسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى - هدنة تصل إلى 5 أيام تتضمن وقفًا شاملاً لإطلاق النار.

وقف تحليق الطيران الإسرائيلي في سماء غزة طوال أيام الهدنة باستثناء شمال القطاع.

- توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق في شمال غزة 6 ساعات يوميًا.

- إطلاق سراح من 50 إلى 100 أسير لدى الفصائل الفلسطينية.

- إطلاق سراح الأسرى من المستوطنين وحملة الجنسيات الأجنبية فقط (دون الجنود).

- إفراج إسرائيل عن 300 أسير من الأطفال والنساء الفلسطينيين.

- الإفراج عن الأسرى بمعدل 10 أسرى من الإسرائيليين يومياً مقابل 30 أسيراً فلسطينيًا.

- إدخال من 100 إلى 300 شاحنة يوميًا من المساعدات الغذائية والطبية والوقود.