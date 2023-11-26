من هو أول اطلق اسم المملكة العربية السعودية .. معلومات تكشف لأول مرة.. لن تصدق من يكون ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - روى ‏مستشار الملك سلمان، حسان ياسين، قصة عن فطنة وذكاء الملك المؤسس رحمه الله، في اختيار اسم المملكة العربية السعودية.

الحياة قديماً

وقال ياسين :" كنا ساكنين في المربع كلها بيوت طين وكلنا ننام في عنبر واحد والوالد والوالدة عندهم غرفة وكان في حمام واحد بدائي وكان يجينا الأكل من قصر الملك عبدالعزيز" وتابع: " كنا نبتسم ونضحك ومتماسكين وكان أحسن وقت لما نروح المقناص مع الملك عبدالعزيز ونطلع من سوق الرياض".

وواصل : "ما كان فينا واحد غني وكنا متعايشين كانت حياتنا بسيطة، ولما نخش قصر المربع تشم البخور كان الملك عبد العزيز يحب رائحة البخور ، ولما كنا نروح نشرب شاي بره الرياض كإنك رايح باريس".

إضافة المؤسس كلمة العربية لاسم المملكة

وأضاف " تاريخ العرب كله ما كان فيه دولة اسمها دولة عربية، وأول من أدخل الصفة العربية لهذا الكيان العربي التاريخي اللي أنزل عليه القرآن كان المؤسس، حينما سأل الريحاني الملك عبد العزيز انت مين أجاب قائلا " حنا العرب"، ولم يتكلم فقط عن اننا عرب بل خلق دولة عربية سعودية في هذا الكيان".