لحظة لقاء الأسيرة إسراء جعابيص بعائلتها والاحتلال الإسرائيلي يحول منزلها لثكنة عسكرية

الرياض - محمد الاطلسي - حول الجيش الإسرائيلي منزل الأسيرة الفلسطينية المحررة إسراء جعابيص إلى "ثكنة" بعد أن اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليين منزلها في منطقة جبل المكبر بالقدس.

ووصلت إسراء إلى منزلها بالقدس رغم محاولة القوات الإسرائيلية إخلاء المنزل من الاقارب والصحافيين، حسبما أظهرت لقطات فيديو.

وقالت إسراء في تصريحات لوسائل إعلام في منزلها: "نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة".

وأضافت: "تعرضنا للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال.. فتيات صغيرات السن تعرضن لممارسات لا توصف في سجون الاحتلال".

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بمحاولة منع تغطية لقاء الأسيرة المحررة إسراء مع عائلتها.

ونشر تلفزيون فلسطين لقطات لانتشار كبير للجيش الإسرائيلي داخل المنزل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب على عائلة إسراء.

المصدر: RT