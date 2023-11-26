الحوثيون يردون على "التهديد بإعادة تصنيفهم كجماعة إرهابية" من قبل واشنطن

الرياض - محمد الاطلسي - رد نائب وزير الخارجية لدى جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن الغير معترف بها دولياً حسين العزي على "التهديد بإعادة تصنيفهم كجماعة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة.

فقد كتب حسين العزي في حسابه على منصة "إكس": "التهديد بالتصنيف لا يقلقنا أبدا، لأنه إذا حدث سيفضح معايير أمريكا وينسف مصداقيتها للأبد".

وأضاف العزي: "وأما في حال أدى للإضرار بمصالح شعبنا، فسنعتبره إعلان حرب، ووقتها ستكتشف أمريكا كارثية ذهابها للتصعيد مع -اليمن- مقبرة الإمبراطوريات وبلد الاستنزاف الأول في التاريخ"، متابعا: "معنيون فقط باحترام من يحترمنا".

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت رسميا مساء الأحد الاستيلاء على سفينة إسرائيلية بعملية عسكرية للقوات البحرية في البحر الأحمر واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وتوعد المتحدث الحوثي العميد يحي سريع بمواصلة العمليات اليمنية ضد الأهداف الإسرائيلية.

وأكد في ختام بيانه أن عمليات القوات المسلحة تهدد السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين دون غيرها.

هذا، وحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طهران مسؤولية اختطاف سفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر التي اقتادها الحوثيون اليوم الأحد واحتجزوها.

وفي بيان له ردا على احتجاز السفينة قال مكتب نتنياهو إن السفينة بريطانية وتديرها شركة يابانية "اختطفتها ميليشيا الحوثي في اليمن بناء على نزوة إيرانية".

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر "حادثا خطيرا على المستوى العالمي".

المصدر: RT