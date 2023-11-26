وجود هذا الشيء في منزلك سيكلفك غرامة قدرها 6 ألاف ريال في السعودية!

الرياض - محمد الاطلسي - طرحت وزارة الشؤون البلدية للاستطلاع في المملكة العربية السعودية ، جدول مخالفات امتثال المباني، والذي احتوى على 5 مستويات للغرامات.

وجاء في الجدول غرامات على مخالفة وجود تمديدات كهربائية – صحية – ميكانيكية ظاهرة بالوجهة الأمامية للمبنى التجاري من 200 إلى ألف ريال، في حين بلغت قيمة غرامات مخالفة وجود وحدة تكييف منفصلة في الواجهات المطلة على الشارع للمبنى التجاري من 50 إلى 250 ريالاً.

وبين الجدول فرض غرامة تتراوح ما بين 100 إلى 500 ريال في حال وجود طبق الأقمار الصناعية على وجهات المباني أو الشرفات، أما إذا كانت هناك مظلات وهناجر خارج حدود البناء فستفرض حينها غرامات تتراوح ما بين 500 إلى 2500 ريال.

وفرضت غرامة من 200 إلى ألف ريال عند تغطية الشرفة بهناجر أو مواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة البناء، أو في حال وجود كتابات مشوهة على جدران المباني التجارية.