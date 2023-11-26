مغترب يمني غادر السعودية بشكل نهائي فور وصوله لليمن قام بهذا العمل الذي أذهل الجميع!

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول، لشاب يمني، عاد من المملكة العربية السعودية بعد عشرون عاما من الاغتراب، يكشف تجربته ونجاحه في صناعة أجهزة إلكترونية وخوازن شحن للهواتف المحمولة، بإمكانيات ذاتية.

وعرض الشاب، ويدعى إبراهيم الراجحي، من أبناء محافظة الحديدة، عددا من خوازن الشحن، مؤكدا أنها مصنوعة بشكل كامل في اليمن، مشيرًا إلى أنه بصدد صناعة العديد من المستلزمات الإلكترونية الخاصة بالهواتف المحمولة.

وأشار الراجحي إلى أنه يقوم بصناعة الأجهزة في غرفة بمنزله الذي يسكنه بـ"الإيجار" في إحدى المناطق الريفية بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأوضح الشاب الراجحي في الفيديو الذي رصده "المشهد اليمني" ، أن الخازن الذي يصنعه يشحن من 4 إلى 5 بطاريات على حسب نوع الهاتف، مؤكدا أنه مضمون لمدة سنة، مع وجود كافة قطع الغيار لديه، وقام بصناعته بمواصفات عالمية.

وطالب الشاب، بدعمه من قبل التجار والسلطات، لافتًا إلى أن لديه خبرة في مجال الكهربائيات والإلكترونيات لعشرين سنة عمل خلالها في المملكة العربية السعودية في هذا المجال.

وأضاف أنه خرج اليمن، ليبني مشروعا له في الوطن، ويأمل بمساندته حتى خروج مشروعه للنور وكسب الزبائن.

ودعا يمنيون لدعم مشروع الشاب الراجحي، ليشمل كافة المحافظات اليمنية، ومن ثم التصدير للخارج.

وحث الممثل اليمني، توفيق المآخذي، "المنتج حمود في مسلسل خارج التغطية"، حث الفنانين والإعلاميين، لنشر وترويج مشروع الشاب الراجحي، داعيًا التجار والسلطات إلى دعم مثل هذه المشاريع.