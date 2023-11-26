صحفي يحرج نيتنياهو حينما سأله لماذا لا تردون على اليمن .. لن تصدق بماذا اجابه ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - صحفي يسأل نتنياهو اليمن اعلنت الحرب وتطلق صواريخ ومسيرات واحتجزوا سفينه وإسرائيل ترد على كل حادثة لماذا لم ترد على اليمن وبهذا أجاب النتن ياهو سؤال الصحفي: اليمن اعلنت حرب وتطلق صواريخ وتطلق مسيرات الى جنوب البلاد وخطفوا سفينه واسرائيل ترد على كل حادثة لماذا اليمن؟

رد نتنياهو: نحن مستعدون على الرد على اي هجوم ضدناويمكن ان اقول لك ليس قول فقط ولا اريد ان اقول لك ما نفعل ومتى سنفعل ذلك على اعدائنا ان يأخذوا ذلك بالحسبان ما قلت قبل قليل نلاحظ ما يلي :

1- صيغة السؤال بمعنى ان الاسرائيلي يرد على كل حادث لماذا لم يرد على اليمن حتى اللحظة واليمن اطلق واستولى وو… الخ2- هذا السؤال تكرر مع اكثر من مسؤول اسرائيلي ويبدو انه بات محرجاً للقيادات

3- رد نتنياهو فيه بعض الارتباك وهذا واضح لأي شخص يتابع التصريح وقد نقلنا اعلاه الرد حرفياً .. فهو يقول انهم مستعدون للرد على اي هجوم ثم يقول اريد ان اقول لك ثم لا اريد ان اقول لك ما نفعل ومتى سنفعللكن في الاخير كان تهديداً واضحاً حين قال على اعدائنا ان يأخذوا ذلك بالحسبان ..