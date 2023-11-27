رئيس وزراء إيرلندا يثير جنون إسرائيل بكلمة غير مقصودة ..فما هي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين سفيرة إيرلندا للاحتجاج على تصريحات رئيس وزراء بلادها بخصوص كلمة "مفقودة" وليست "مخطوفة".

وكتب الوزير الإسرائيلي على منصة X تعليقا أنه تم استدعاء السفيرة الإيرلندية للوزارة "للتوبيخ".

يأتي ذلك على خلفية كتابة رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، منشورا على منصة "إكس" رحب فيه بإفراج "حماس" عن طفلة إسرائيلية تبلغ من العمر 9 سنوات: "هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، حيث تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا".

الأمر الذي أغضب كوهين، ودفعه للرد قائلا: "السيد رئيس الوزراء، يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع"، مضيفا: "لم تكن إيميلي هاند مفقودة، بل تم أسرها من جانب منظمة حماس".

يذكر أن الطفلة إيميلي كانت مع ذويها الأسرى الإسرائيليين في غزة، والذين شملتهم عملية تبادل الأسرى بين الجانبين أمس السبت.