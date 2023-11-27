نجل رئيس الوزراء في دولة الاحتلال الاسرائيلي يشعل غضب الجماهير من جديد بتصريحاته المثيرة !

الرياض - محمد الاطلسي - بعد الجدل الناشئ حول صوره مستجماً في شوارع ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم التقاط الصورة وهو مرتدياً الزي العسكري الإسرائيلي، قام يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإثارة الجدل مرة أخرى.

تعليقات على حرب غزة وقد نشر يائير سلسلة من التعليقات على حسابه في تطبيق "تلغرام"، حول الحرب في غزة التي اندلعت في أكتوبر، مما أثار موجة جديدة من الانقسامات والجدل.

انتقادات للجيش والشاباك والمحكمة العليا أشار يائير إلى مسؤولية الجيش والشاباك والمحكمة العليا في إسرائيل عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في أكتوبر الماضي. كما نشر فيديو لمحام من منتدى "كوهيلت" السياسي ينتقد الترتيبات الأمنية ويشير إلى أنها ساهمت في فشل الرد على الهجوم.

تحذيرات من نشاط حماس بالإضافة إلى ذلك، نشر يائير تقريراً من القناة 12 الإسرائيلية يحذر من نشاط حماس عند حدود غزة قبل أشهر من الهجوم المباغت، مؤكداً تجاهل القادة العسكريين لهذا التحذير.

انتقاد وسائل الإعلام والصحافيين وفي سياق متصل، انتقد يائير وسائل الإعلام والصحافيين الذين طرحوا أسئلة سياسية وأجروا استطلاعات رأي في هذا الوقت، وأشار إلى انخفاض دعم والده في الاستطلاعات الأخيرة.

استمرار الجدل حول يائير نتنياهو يُذكر أن يائير انتقل إلى العيش في ميامي في وقت سابق من هذا العام، ولكن بقاؤه في الولايات المتحدة خلال فترة الحرب أثار احتجاجات واسعة بين الإسرائيليين، خاصة مع توافد الآلاف إلى البلاد للالتحاق بالجيش الإسرائيلي.