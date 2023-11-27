المراسل العسكري الإسرائيلي يعترف ان رجال حماس اعتنوا بالأسرى والرواية نفسها عند الجميع !

الرياض - محمد الاطلسي - قال المراسل العسكري الإسرائيلي الون بن دافيد أن رجال حماس اعتنوا بالأسرى الإسرائيليين خلال فترة احتجازهم في قطاع غزة.

وقال بن دافيد الذي يعمل مراسلا للقناة 13 الإسرائيلية: "تحدثت معهم وكرروا نفس الرواية: رجال حماس اعتنوا بهم، أطعموهم وحاولوا توفير أدويتهم".

وتابع أن عناصر حماس "أبقوهم مع أهالي كيبوتساتهم، نظموا المحاضرات وتفاعلوا معا وشاهدوا حتى الـYouTube".

وأضاف أن "يوخباد ليفشتس لم تكن تكذب".

ويوخباد ليفشتس أسيرة إسرائيلية أفرجت عنها حماس لدواع انسانية قبل الهدنة، وتعرضت لهجوم عنيف من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف بعد قالت في مؤتمر صحفي بعد الإفراج عنها أن عناصر حماس "تعاملوا معي بالحسنى.. حرصوا على جلب طبيب فحصني وتكلم معي برقة، وكتب لي دواء جلبوه وحرصوا أن أتناوله في الموعد. وعادني الطبيب مرة كل ثلاثة أيام.. كانوا مؤدبين جدا ولبوا كل طلباتي. ثم فاجأوني بأن أطلقوا سراحي".

ونفذت حماس وإسرائيل اليوم الأحد المرحلة الثالثة من اتفاق تبادل الأسرى ضمن وقف النار المؤقت، حيث يتم الإفراج يوميا طوال أيام الهدنة عن 39 فلسطينيا أسيرا مقابل 13 إسرائيليا أسيرا لدى حماس.

وأكد مصدر مقرب من حركة حماس الأحد موافقة الأخيرة على تمديد الهدنة التي تنتهي صباح الثلاثاء، من يومين الى 4 أيام مع تأمين إطلاق سراح ما بين 20 الى 40 من الأسرى الإسرائيليين".

المصدر: القناة 13 الإسرائيلية