جماعة الحوثي تعلق على إعلان البحرية الأمريكية تحرير السفينة الإسرائيلية

الرياض - محمد الاطلسي - علقت جماعة الحوثي التابعة لإيران، على إعلان البحرية الأمريكية، تحرير سفينة نفط اسرائيلية في خليج عدن، بعد اختطافاها لساعات من قبل مسلحين، مساء الأحد.

وقال محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الانقلابية التابعة لإيران، في منشور مقتضب على منصة إكس: "المشهور أن الامريكيين متفوقون في التمثيل".

وفي هذا التصريح، نفي لعملية الاختطاف والتحرير للسفينة.

وكانت قوات أمريكية نفذت مساء أمس، عملية إنزال في خليج عدن، وقامت بتحرير السفينة سنترال بارك، الإسرائيلية، و"توقيف القراصنة" بحسب ما أعلنت رئيس مصلحة خفر السواحل بالحكومية اليمنية اللواء الركن خالد القملي.

وكانت الوكالة نفسها نقلت في وقت سابق عن مسؤول في خفر السواحل، أن مسلحين على متن قوارب صيد اعترضوا في وقت مبكر من صباح الأحد، سفينة نفط تجارية تحمل علم دولة ليبيريا (مملوكة لشركة إسرائيلية) أثناء مرورها على بعد (50 ميلا بحريا)، قبالة مدينة عدن.