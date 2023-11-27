ضربة موجعه توجهها السعودية لهذه الدولة وترحل المتواجدين ومنعهم نهائياً من العودة !!

الرياض - محمد الاطلسي - وزارة الموارد البشرية السعودية اصدرت قرار يقضي بتوطين المهن التي في 2023، ولأجل ات تعرفوا المهن المسموح بها للاجانب في المملكة 2023، كان هذا المقال. أيعند صدور قرار توطين المهن في المملكة بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوطين المهن والوظائف وتنظيمها في الدولة، ليتم توفير فرص عمل متكافئة في المجتمع وتعزيز بنية الاقتصاد السعودي وتنميته.

مدير الموارد البشرية.

موظف الاستقبال الفندقي.

المسؤول عن إدارة الموظفين وشؤونهم.

أمين الصندوق.

حارس الأمن الخاص.

مدير العلاقات الاجتماعية الحكومية.

كاتب الوقت.

الناسخ.

المسؤولين عن محلات الملابكما أوضحت الجهات الحكومية السعودية عن قائمة المهن والوظائف غير المستوطنة لتمكين المقيمين الأجانب من العمل بها داخل أراضي المملكة، ومن هذه المهن المسموحة للأجانب:سكرتير في المجال الطبي.

مدير مبيعات.

مهنة صيدلي.

مدير أو كاتب حسابات.

مندوب مشتريات.

محاسب عام.

سكرتير تنفيذي.

مهنة بائع.

مراقب وأمين مستودعات.

مهندس سائق

حددت وزارة الموارد البشرية الوظائف والمهن المسعودة في منطقة عسير، وهي:الجمعيات الأهلية. جميع مكاتب البريد.العمل لدى مكاتب السياحة والسفر.

مكاتب شركات التأمين العمل في المراكز والأسواق التجارية.

التعليم الأهلي للبنات لجميع الفئات العمرية. البريد.

العمل لدى مكاتب السياحة والسفر. مكاتب شركات التأمين العمل في المراكز والأسواق التجارية.التعليبعد تحديد قائمة المهن المستوطنة نصت الحكومة السعودية على بعض الشروط اللازم توافرها لتمكين المواطنين من التسجيل على قائمة مهن التوطين السعودية، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يختص تطبيق التسجيل على مهن التوطين السعودية لأبناء المملكة فقط.

أن يكون عمر المتقدمين من 18 سنة إلى 40 سنة.

تقديم كافة البيانات المطلوبة كالاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف

يتقبل نظام التسجيل المتقدمين الفتيان والفتيات.أن لا يكون المتقدم يعمل في القطاع العام.وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على إصدار دليل توطين المهن والذي سيبدأ بنسبة 35% من توطين المهن والأعمال الاستشارية في تاريخ 6 أبريل 2023 في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية في تاريخ 24 مارس 2024 سترتفع نسبة توطين المهن لتصل إلى 40%، وسيسري هذا القرار على جميع المنشآت دون أن يعارض نسب التوطين في القرمن هي المهن الغير مسعودة 2023؟حددت وزارة الموارد البشرية بعض المهن التي لم يتم إدراجها في قائمة المهن المسعودة، ومنها: مهنة عامل النظافة. تحميل وتفريغ البضائع في مختلف المجالات. المختصون الذين لديهم خبرة متخصصة بتشغيل الألعامن هي المهن الغير مسعودة 2023؟

حددت وزارة الموارد البشرية بعض المهن التي لم يتم إدراجها في قائمة المهن المسعودة، ومنها: مهنة عامل النظافة. تحميل وتفريغ البضائع في مختلف المجالات. المختصون الذين لديهم خبرة متخصصة بتشغيل الألعاب.ب.ارات الأخرى.م الأهلي للبنات لجميع الفئات العمريةس النسائية.