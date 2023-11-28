رسالة مؤثرة لوزيرة عربية من قلب قطاع غزة .. هذا نصها !!

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة الخاطر تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بزيارتها معبر رفح في قطاع غزة.

ونشرت الوزيرة لولوة الخاطر على حسابها في منصة "إكس" رسالة مصورة إلى أهل غزة، حيث قالت:

"‏من داخل قطاع غزة.. من أرض الرباط جئتكم محملة برسالة إخاء ومحبة ورسالة تضامن وتعاضد من دولة قطر قيادة وشعبا.

‏أقول لكم إننا وكل أحرار العالم معكم.. والحق والإنسانية معكم.. والله جلّ في علاه معكم .. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإذن الله.

‏وأيم الله يا أهل غزة لقد أحييتم الأموات، وأيقظتم إنسانية العالم بعد سبات. قبلكم كانت كل الكلمات جوفاء، وكل الحكايا مكررة، وكل معاركنا اليومية تافهة، وكل الخطابات والبيانات لا معنى لها.. كانت الأيام كلها تتشابه طواحين من الماديات والاستهلاكية والتجارة بكرامة الإنسان وشرفه بل وحياته، طواحين ظلت تطحن ضمائرنا وتسحق أرواحنا.. ثم جاءت غزة لتعيد ترتيب أولويات هذا العالم، ولا أبالغ إذا قلت أنكم اليوم تعيدون لنا جميعا إنسانيتنا التي سلبت منا أو ربما نسيناها، فطوبى لكم.

‏وإننا لنعلم حق اليقين أنكم اليوم وحدكم من تدفعون ثمن ذلك كله. ثمن فضح ازدواجية المعايير، ثمن كسر آلة الاحتلال المتغطرسة، ثمن المنافحة عن مقدسات مليارات من المسلمين والمسيحيين حول العالم.

‏لذا يا أهلنا في غزة لست هنا في مقام التنظير واستخلاص الدروس فأنتم وحدكم اليوم من تعلموننا بدمائكم ودماء أطفالكم الزكية كيف تكون الكرامة وكيف تكون الحرية وكيف يكون الصمود وكيف يعود الإنسان أولا. لكنني هنا فقط لأقول: نحن معكم… فلكم العتبى حتى ترضوا ولكم العتبى إذا رضيتم ولكم العتبى بعد الرضى، فاعذروا تقصيرنا … حفظ الله غزة وحفظ الله فلسطين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون". وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للوزيرة القطرية لولو الخاطر، مثنين على إنسانيتها وكلماتها المتضامنة مع أهل غزة، حيث علق أحدهم قائلا: "كلماتك أيتها الفاضلة تنم عن تضامن ودعم قوي لأهلنا في غزة دفاعا عن نضالهم من أجل الكرامة والحرية. ‏نحن بحاجة إلى المزيد من المسؤولين أمثالك أيتها الكريمة من الذين يدعمون القضية الفلسطينية بكل قلبهم وروحهم. حفظ الله غزة وفلسطين وفتح الله عليهم بأقرب وقت ممكن". وأضاف آخر: "سيكتب التاريخ عن الإنجاز والإبداع والتفوق والنجاح والريادة والقيادة والعظمة لدولة قطر التي تصدرت المشهد الانساني..‏ سيكتب التاريخ عن اعظم امرأة من قطر هي أول من دخل عزة بعد حرب ودمار..‏ الشكر قليل في حقك".

وقد أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

المصدر: RT