من هو الإعلامي المصري الشهير الذي حصل على الجنسية السعودية ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" مساء أمس الاثنين عن حصوله على الجنسية السعودية

وقال عمرو أديب: "منذ فترة تم منحي الجنسية السعودية. الآن أنا مواطن لدي الجنسية المصرية والجنسية السعودية، وأود أن أتقدم بالشكر للملك سلمان بن عبد العزيز.. وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هذا التكريم وهذا التشريف".

وأضاف: "لا أعرف الكثير من المصريين الذين حصلوا على هذا التكريم، لكنني سعيد به جدا.. أرجو أن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في العالم العربي.. وأقدر على توطيد هذه العلاقات".

وتابع: "أنا مواطن سعودي وهذا تكريم وتشريف ليا وتم الإنعام عليا بهذه الجنسية العظيمة، وأشعر هناك بأنني في بلدي ووطني وأشعر بالاحتواء والكرم والمحبة.. حاسس إنه تشريف وتكريم. أنا بحب السعودية جدا وبحس إني في بلدي ووطني، السعودية موقفها من أول يوم أفضل كثيرا من دول تعرفوها جيدا، ولا أحتاج لذكرها لأني لا أرى أي مبرر أن نتشاجر فيما بيننا، في هذا الوقت العصيب".

أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على التكرم بمنحي الجنسية السعودية.. هذه مسؤولية كبيرة بأن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في المنطقة يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy#الحكاية#MBCMASRpic.twitter.com/yXlY4WhXWp— الحكاية (@Elhekayashow) أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على التكرم بمنحي الجنسية السعودية.. هذه مسؤولية كبيرة بأن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في المنطقة

يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/yXlY4WhXWp — الحكاية (@Elhekayashow) November 27, 2023

وأردف: "بصراحة أنا لا أحكم على الدول بقدر الشارات السوداء فيها، ولكن بفاعليتها وقدرتها على رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي عملت عليه المملكة على مدى السنين، وحتى ليلة أمس في مجلس الأمن.. هذا هو قدر الكيانات الكبيرة المؤثرة، أما الكومبارس لا يلقون أي هجوم أو حتى الذكر، وبشكل مباشر دعوا كل دولة تمارس دورها بطريقتها، ودعوا كل شعب يعيش حياته بالطريقة التي يرضاها".