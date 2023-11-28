خطوة واحدة فقط بينك وبين الجنسية السعودية لكل المقيمين في المملكة.. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - الجنسية السعودية قانون الجنسية السعودية أو قانون الجنسية في المملكة العربية السعودية هو ذلك النظام الذي تم نشره في المملكة العربية السعودية في عام ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين ميلاديًا ، أي الموافق للسنة.

1374 هـ ، ووفقًا لهذا القانون ، فإن منح الجنسية السعودية مُنظم حتى نهاية العام الماضي 2019 م ، حيث سمحت المملكة العربية السعودية خلاله بتجنيس الموهوبين المبدعين والمتميزين في كافة المجالات التي تفيد المملكة.

المملكة العربية السعودية بما يخدم رؤية المملكة 2030. تنص المادة 10 من قانون الجنسية السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 4 بتاريخ 25/1/1374 هـ على ما يلي: “يمنح الجنسية السعودية من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية ووزير الداخلية.

في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب. الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية السعودية للأجنبي المستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 9 قبل تقديم الاقتراح المذكور.

تم تعديل بعض مواد هذا النظام ، حيث أصبحت المادة 7 من القانون على النحو التالي: “ولد السعودي داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي ، أو لأم سعودية ، وأب أجنبي”.

أن يكون مواطناً أو ليس له جنسية أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت خلاف ذلك.

بعد ذلك “سعودي ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو عديم الجنسية”.

وبذلك تُمنح الجنسية السعودية بالولادة وفق النظام السعودي لكل حالة من الحالات التالية: من ولد لأب سعودي سواء كان من مواليد المملكة أو خارجها.

إذا كانت والدته سعودية وكان والده مجهول الجنسية أو ليس له جنسية.

اللقطاء أو الأطفال مجهولي النسب المولودون في المملكة العربية السعودية ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية يحدد نظام الجنسية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها لمنح الجنسية السعودية لغير السعوديين.

يجوز منح الجنسية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط التالية: يجب أن يكون قد بلغ سن الرشد عند تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية ، وحصل على الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.

أن يكون سليم العقل والجسد. أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر في جريمة أخلاقية

. أن يكون من المهن التي تحتاجها الدولة. ويستثنى من هذا الشرط إذا ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.

أن يثبت رزقه بالوسائل المشروعة. إجادة اللغة العربية تحدثًا وقراءة وكتابة. يجب أن يرافق طالب التجنس طلب تصريح الإقامة وجواز السفر الخاص به أو أي مستند تعده الجهات المختصة بدلاً من جواز السفر ، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي تم تجريده منها ، وكل ورقة مؤيدة لما هو مطلوب.

ليتم إثباته بموجب أحكام هذا النظام. لجميع المقيمين بالسعودية