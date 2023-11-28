دولة عربية تفاجئ الجميع و تحظر ارتداء النقاب في المدارس !

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت الحكومة المصرية، قرارا بحظر ارتداء النقاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد والذي يبدأ 30 سبتمبر الجاري.

وقال وزير التعليم المصري، الدكتور رضا حجازي، إن غطاء الشعر اختياري، مشترطا ألا يحجب الغطاء وجه الطالبة، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره المدرسة.

وأكد أن ولي الأمر يجب أن يكون على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك جاء بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص.

وفيما يتعلق بتحديد لون الزي، أوضح أن مجلس إدارة المدرسة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، سيقومان بالتنسيق لاختيار لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة.