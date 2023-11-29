شاب يمني يتحول من بائع بطاطس في اليمن إلى رجل أعمال يمتلك شركات في ألمانيا

الرياض - محمد الاطلسي - تناقلت بعض مواقع الأخبار اليمنية، صورة لشاب مع فتاة أوكرانية، وزعمت تلك المواقع أن الصورة هي لشاب يمني من محافظة ريمة يدعى ’’علي القطوي’’، وبحسب تلك المواقع الاخبارية فإن الشاب ’’علي القطوي’’ كان في اليمن يمتلك عربية يبيع فيها بطاط في حي الحصبة بصنعاء، وبعد أحداث عام 2011م وتدهور الحالة الاقتصادية في اليمن قرّر الهجرة إلى أوروبا.

وزعمت المواقع، أن ’’القطوي’’ بعد أزمة 2011، سافر إلى تركيا وحالفه الحظ في الدخول الى ألمانيا عن طريق التهريب، وعند وصوله ألمانيا طلب اللجوء الإنساني وحصل عليه، وهناك تعرّف على هذه الفتاة الألمانيه الشقراء، التي أحبته، وتزوجها بدون أن يدفع مهر أوشرط، وبعد زواجهم قدم طلب للجنسية الألمانية فحصل عليها.

وأضافت تلك المواقع الاخبارية، أن علي القطوي يمتلك الآن منزل خاص به، وسيارة فاخرة، وتأمين صحي، ورصيد في البنك، ومصنع للبطاطس والشبس في مدينة همبورغ الألمانية، ويوزع منتجاته في جميع مدن المانيا.

لكن وبعد عملية بحث قام بها محرر ’’المشهد الدولي’’ تبيّن أن تلك الصورة المتداولة ليست لشاب يمني، كما زعمت تلك المواقع

الغريب في الأمر أنه وخلال عملية البحث وجد محرر ’’المشهد الدولي’’ أنه ليست وحدها المواقع الاخبارية اليمنية من تناقلت الصورة ونسبتها لشاب يمني، بل إن مواقع اخبارية عراقية ونشطاء عراقيين، تداولوا نفس الصورة لنفس الشخص مع صديقته في العام 2017، زعموا إنها لشاب عراقي واسمه ’’علي’’ أيضا، سافر إلى أوكرانيا وتزوج بفتاة أوكرانية، وأيضا وجدنا نشطاء سوريين، زعموا أن نفس الصورة هي لشاب سوري لاجئ وصل إلى أوكرانيا وتزوج بتلك الفتاة.