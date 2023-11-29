الجوزات السعودية ترفع رسوم إقامة الوافدين وعائلاتهم وعقوبة رادعة للمتأخرين عن السداد

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت وزارة الداخلية عن زيادة قيمة الرسوم المقررة علي المقيمين داخل المملكة والوافدين وذلك عن طريق الادارة العامة للجوازات حيث تقررت اقامة بعض الرسوم المفروضة علي الوافدين من جميع الجنسيات والمهن وتعد ادارة الجوازات هي قطاع تابع لوزارة الداخلية تهتم باستقبال طلبات الحصول علي الجوازات ومنح التراخيص الخاصة بالوافدين والذين يلزمهم الحصول علي رخص من اجل الاقامة من اجل العمل.

التعديلات الجديدة الخاصة برسوم الاقامة للوافدين وذويهم

في حالة ان كان الوافد يعمل في احد الشركات الخاصة يدفع مبلغ قيمتة 650 ريال سعوديِ.

في حالة كان لدي الوافد مرافق فتصل الرسوم الي قيمة 2000 ريال سعودي.

في حالة كان الوافد يعمل في العمالة المنزلية يسدد 600 ريال سعودي.

الفئات المعفية من دفع رسوم تجديد الاقامة.

حددت الادارة العامة للجوازات بعض الفئات المعفية من دفع رسوم الاقامة والتي من ضمنها:

الفتيات اقل من 18 عام.

الحاصلين علي منح دراسية.

حاملي الجنسيات الخاصة بدول التعاون الخليجي.

ابناء المواطنين من اب اجنبي.

ماهي الاوراق اللازمة لتجديد الاقامة بالسعودية!

لتجديد الاقامة يلزمك مايلي:

نموذج طلب اقامة.

جواز سفر غير منتهي صلاحية.

صورة شخصية حديثة.

صورة من عقد العمل.

صورة من تصريح عمل ساري المفعول

صورة من بطاقة الهوية سارية.

وثيقة تجديد الاقامة للمقيم.

خطوات التقديم علي سداد رسوم الاقامة من خلال بنك الراجحي“

للتقديم علي سداد رسوم من خلال بنك الراجحي قم بما يلي:

اختر خدمة المدفوعات.

اختر سداد.

اختر المقيمين.

اختر تجديد الاقامة.

قم بتحديد رقم الاقامة.

حدد مدة التجديد.

اختر استمرار.

كما اعلنت وزارة الداخلية ان الزوجة للمواطن السعودي يتم اعفائها من رسوم تجديد الاقامة ولا سيما في حالة ان كان لديها ابناء, فيما وصلت رسوم تغيير رسوم المهنة للوافدين في حالة ان قرر ان ينقل الكفالة للمرة الاولي الي حوالي 2000 ريال سعودي.