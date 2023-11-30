السعودية تصدر حكماً بإعدام أجنبي قتل مواطنا يمنياً في المنطقة الشرقية

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء بيانا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصا (إعدام) بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم كلام الدين محمد رفيق - هندي الجنسية - على قتل محمد محسن علي الجاملي - يمني الجنسية - وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة فصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني كلام الدين محمد رفيق - هندي الجنسية، يوم الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445هجري، الموافق 29 نوفمبر 2023 بالمنطقة الشرقية".

وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"