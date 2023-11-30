ماهي المحافظه اليمنيه التي اعلنت الانفصال وتنشر قائمة باسماء رئاستها الجديدة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - اعلن مساء اليوم رسميًا عن تسمية أعضاء هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني من الإخوة والأخوات الآتية أسماؤهم (بحسب الترتيب الأبجدي):

1. المقدم أحمد الجويد سالمين أحمد

2. المهندس أمين سعيد عمر بارزيق

3. الأستاذ حاتم مبارك أحمد بامحرز

4. الأستاذ سالم محمد سالم باداؤود

5. الدكتور سعد الدين علي سالم بن طالب

6. الدكتور شادي صالح علي باصرة

7. الشيخ صالح سالم هادي العامري

8. اللواء الركن عبدالرحيم أحمد سالم عتيق

9. الدكتور عبدالقادر محمد عمر بايزيد

10. الدكتور عبدالله رمضان عمير باجهام

11. الشيخ عبدالله سالم عبدالله بن علي جابر

12. الدكتور عبدالله سعيد أحمد باحاج

13. الشيخ عبدالله صالح عمر الكثيري