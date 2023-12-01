أول رد قاسي من إسرائيل ضد مليشيا الحوثي في صنعاء.. تفاصيل الانفجارات

الرياض - محمد الاطلسي - الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا على هدف عسكري تابع للمليشيات الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدى إلى انفجار عنيف وتصاعد أعمدة الدخان وألسنة النيران.

ونقلت قناة العربية عن مصادر لم تسمها، قولها، إن "إسرائيل قصفت مخازن صواريخ دقيقة ومسيرات في صنعاء أمس".

ولم تفصح القناة عن مزيد من التفاصيل، كما لم يتبن الاحتلال أي هجمة حتى الآن في اليمن، في ظل استمرار مليشيا الحوثي إطلاق صواريخ نحو المناطق المحتلة في فلسطين، إلى جانب احتجاز سفينة تعود ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي.

يوم أمس الخميس، شهد جبل عطان غربي العاصمة صنعاء انفجارًا عنيفًا، وتصاعدت أعمدة الدخان وألسنة النيران من الموقع ذاته، في ظل تضارب الروايات بشأنه.