سياسي سعودي يهاجم امريكا و يكشف عن سياستها في العالم لتغذية الصراعات

الرياض - محمد الاطلسي - قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، أحمد الفراج، إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تشعل العالم بالصراعات.

وأضاف في سلسلة تغريدات أن أمريكا تريد ان تشعل العالم بالصراعات، لأن راسموا استراتيجياتها وصلوا لقناعة أن هذه هي الطريقة المثلى لامريكا للتشويش على نظام الأقطاب المتعددة الذي يتشكل الآن.

وأوضح الفراج، أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في حرب بالوكالة ضد روسيا وورّطت معها اوروبا، وتتحرّش بالصين والهند، وتتعامل بخشونة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الفراج، إن من يتابع أدبيات السياسة الصينية ومراكز بحوثها واطروحات مفكريها يعلم أن الصين سلحفاة تتحرك ببطء مدروس، وهي تعرف دوافع امريكا، وأغضبتها زيارة بيلوسي، لكنها لن تنزلق في لعبة صبيانية بدأتها امريكا.

وأكد السياسي السعودي، أن "الصين تبني وتتمدّد وتكتسح بقوتها الناعمة منذ ٢٢ سنة، وتريد أن تتحكم هي بقواعد اللعب"

ويأتي ذلك تزامنا تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وقوبلت هذه الزيارة بإعلان وزارة الدفاع الصينية عن عزمها البدء بتنفيذ عمليات عسكرية محددة.