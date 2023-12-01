هام للمقيمين.. مرسوم سعودي ملكي بمنح الجنسية السعودية لجميع المقيمين الذين دخلوا المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - الحصول على الجنسية السعودية هو حلم الكثير من المقيمين والأجانب المتواجدين في المملكة، وذلك كون الجنسية السعودية تعد من أقوى الجنسيات في العالم، ويمتاز الجواز السعودي بالكثير من الامتيازات، أبرزها أن الجواز السعودي يحتل المرتبة 61 عالمياً، ويمكن لحامله دخول 85 دولة بدون تأشيرة مسبقة، أو من خلال تأشيرة عند الوصول، أو بترخيص سفر إلكتروني، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل التوجيهات التي اصدرها الملك سلمان خلال الفترة السابقة وقضت بمنح الجنسية السعودية لجميع من دخلوا المملكة خلال فترة زمنية معينة سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

مؤخراً أصدر العاهل السعودي الملك سلمان، أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية للأجانب الذين دخلوا السعودية خلال فترة زمنية معينة.

ونص المرسوم الملكي على أن هناك فئات معينة يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة، وهم كالتالي:

1- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.

2 – الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمقيمون فيها عام 1332_1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 1345/3/22 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

3ـ – من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 1345/3/22 ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

تعديل قانون التجنيس في السعودية

كما أوضح هذا المرسوم تعديل جديداً على منح هذا الجنسية المشرعه في بداية هذا العام 2023 ، لمن تتحقق فيهم هذه الشروط.

وينص المرسوم على ” تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية عبر “إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء” الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.

هذا وكانت المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية كانت تنص قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية، لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة”.