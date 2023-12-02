اتفرج الأمير محمد بن سلمان يؤدي صلاة الميت على عمه .. صور

الرياض - محمد الاطلسي - أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عقب صلاة عصر الجمعة، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبد العزيز.

وإلى جانب ولي العهد السعودي، أدى الصلاة على الراحل كل من الأمير فيصل بن ثامر بن عبد العزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وشارك أيضا الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، والأمير خالد بن سطام بن عبد العزيز.

كما أدى الصلاة كل من الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم، والأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز، والأمير بندر بن محمد بن بندر بن عبد العزيز، والأمير مشهور بن محمد بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودية عن وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، والابن الحادي والثلاثون من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود.

المصدر: RT