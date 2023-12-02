الإمارات استقبلت شخصية اسرائيلية في قمة المناخ وتناست جرائم و مجازر غزة

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ شارك في حضور مؤتمر المناخ في دبي بالإمارات.

وذكرت الصحيفة أن هرتصوغ "انه انطلق في زيارة تستغرق أقل من يوم واحد إلى قمة المناخ COP 28 في دبي، حيث سيعقد سلسلة من الاجتماعات السياسية مع عدد من قادة العالم ومن المتوقع أن يلقي كلمة في المؤتمر".

وانطلقت الخميس في الإمارات فعاليات مؤتمر "كوب28" الذي يسعى لتحقيق أعلى الطموحات المناخية، حيث يعد أهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ.

وستحتضن مدينة "إكسبو دبي" في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 المؤتمر العالمي، حيث سيشارك في الحدث قادة ومسؤولون وخبراء من مختلف دول العالم.

وقال مسؤولون إماراتيون، أمس الثلاثاء، إنهم يتوقعون حضور أكثر من 70 ألف شخص المحادثات، بما في ذلك رؤساء الدول.

ويهدف المؤتمر لتقييم موقف العالم فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات لخفض ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" الإماراتي سلطان الجابر، أن المؤتمر سيركز على مد جسور التواصل والتعاون ليكون منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT + "وام"