« الإسبرين» تحذير هام من تناوله في هذه الحالة يسبب جلطة دماغية قاتلة

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت طبيبة سعودية شهيرة من تناول ‘‘الإسبرين’’: في هذه الحالة يسبب جلطة دماغية قاتل وأضافت :” أن رمز عاجل يعني على النحو التالي: حرف العين يرمز إلى عسر في الكلام والفهم

2 :حرف الألف بمعنى أجوجاج في الفم، حيث نطلب من المريض أن يبتسم لنعرف إذا كان هناك إعوجاج أم لا

3 : يحرف الجيم يعني ضعف الحركة في الجانب الأيسر

4: حرف اللام، يعني ألا تتأخر لأن في هذه الحالة الدقائق تصنع الفارق.

وأوضحت أنه تم إضافة مشكلتين هما عدم التوازن، والنظر، بمعنى أن هناك جهة لا نرى منها، وكل هذه الأشياء إذا حدثت فجاءة فيجب على الإنسان ألا يتأخر، أن دماغه تُصبح كما الساعة الرملية تخسر مليوني خلية كل دقيقة .

وعن استخدام الإسبرين، تابعت: “استخدامه تصرفًا خاطئا جدًا، لأنه يضر الشخص خاصة إذا