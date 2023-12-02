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زوجة سعودية تُفاجئ زوجها بسيارة جديدة بمناسبة زواجه من أخرى.. وتترك له رسالة اتفرج

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الرياض - محمد الاطلسي - أظهر مقطع فيديو، زوجة تفاجئ زوجها بهدية ثمينة بمناسبة زواجه من أخرى، حيث أهدته سيارة موديل 2024.

وحرصت الزوجة على ترك رسالة لزوجها على السيارة، قالت فيها:"أحسنت عشرتي ورعيت مشاعري.. وجعلتني في بيت قلبك كريمة، والحمد لله الذي جعلك من بين صفوة الرجال زوجًا لي، وكنت أتمنى أن أكون بجانبك ذلك اليوم لكن كل ما أقدر أقوله أن يوفقك الله.. زوجتك وحبيبتك". وأثارت الزوجة حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي بسبب تصرفها الغريب، فيما انتشر المقطع على نطاق واسع.

 

 

 

 

 

 

 

 

pic.twitter.com/O4TrRNvKDH

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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