اخبار الخليج

لن تصدق ما هو السبب؟ شركة سعودية تزيل تطبيق "التيك توك" من السوشيال ميديا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأت شركة زين المشتركين بإزالة تطبيق التيك توك من بيانات السوشيال ميديا في باقات الشركة.

ووجهت مستفيدة سؤالا للشركة عبر حسابها على منصة إكس قالت فيه :" التيك توك مشمول في التواصل؟".

 

 

 

 

 

 

 

 

كما وجهت مستفيدة أخرى سؤالا للشركة قالت فيه :" على أي أساس تحجبون التيك توك ، وأنا ماخذة الباقة عشانه؟".

وردت الشركة :"نحرص في زين على تحديث باقاتنا لتلبية متطلبات عملائنا للحصول على أفضل تجربة، و يمكن الاستفادة من بيانات السوشل ميديا في باقاتنا للتطبيقات التالية( سناب، يوتيوب، انستاغرام، واتساب، X، فيس بوك، جاكو ).

 

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا