إسرائيل تعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة و تتهم حماس بحجز جثته

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، يوم 7 تشرين أكتوبر مشيرا إلى أن جثة الضابط القتيل لدى حركة حماس.

وقال الجيش في بيان: قتل العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، في هجوم لحماس في 7 أكتوبر. وتم السماح بالنشر هذا وخلف حمامي، 40 عاما، زوجته وأطفاله الثلاثة.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود إضافيين في معارك 7 أكتوبر، أي خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن القسام تحتجز في غزة جثث الجنود الرقيب أول تومر يعقوب أهيمس (ضابط اتصال لقائد لواء)، والرقيب كيريل برودسكي (قائد لواء)، والرقيب شاكيد دهان، (جندي في الكتيبة 77 في اللواء 7).

المصدر: RT