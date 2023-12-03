عشبة الشهيرة تخترق فروة الرأس وتخلصك من الشيب نهائيا.. جربها بهذه الطريقة

الرياض - محمد الاطلسي - الحناء من اشـهر الصبغات التي يتم اسـتخدامها منذ قديم الزمان وذلك كي يتم الـتخلص من شيب الشعر وإعـطاء الشعر لونا بنيا داكنا أو أحمر. و الحناء لها دور فعال قي تغذية الشعر و علاج فروة الرأس لـما تحتويه من مواد مضادة للأكسدة، وتـستطيع استعمالها في صبغ الشعر بالطرق التاليـة.طريقة التحضير:

كوب من مسحوق الحناء ونصف كوب من الماء ثم اخلط كلاهما جيدا حتى تحصل على عجينة ذات قوام ثقيل.

ـ أضف القليل من الماء للخليط إذا احتجت إلى ذلك ،ثم قم بتغطية هذا الخليط بغطاء بلاستيكي واتركه لمدة عشر ساعات أو يوم كامل على أقصى تقدير.

ـ قم قبل استخدام الحناء بغسل الشعر جيدا بدون استخدام الشامبو والبلسم.ـوانتظر حتى يجف الشعر ثم قم بخلط الحناء مع كمية مناسبة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ـ قم بتوزيع صبغة الحناء على الشعر بالكامل، ويفضل استخدام فرشاة لتوزيعها وتجنب وصول الحناء إلى منطقة الوجه أو الرقبه حتى لا تصبغ الجلد باللون الأحمر.

ـ اترك الشعر مغطي بالحناء مع تغطيته بغطاء بلاستيكي لمدة ساعتين على الأقل، حتى تحصل على الصبغة باللون الذي تريده.

ـ كرر استخدام الحناء على الشعر مرة كل أسبوعين للحفاظ عليها النتيجة.ـ إذا كنت تظن ان مشكلة الشيب لديك هي زائدة عن الحد الطبيعي يمكن اللجوء إلى الطبيب والحصول على استشارة منه، مع تجنب استخدام أي مواد مجهولة المصدر.

*القرنفل للشيب:

تعد وصفة القرنفل من الوصفات الفعالة في تعطية الشيب من خلال دمج ربع كوب من زيت القرنفل مع ربع كوب من زيت الخردل وربع كوب من زيت السمسم واي نوع كريم مرطب من ثم توزع على الشعر ويترك حتي مرور ساعة ثم يشطف بالماء.

*خلطة الكاكاو مع القهوة والنسكافية لصباغة شيب الشعر:تعتب من افضل الوصفات الطبيعية التي تساعد سريعا على صباغة شيب الشعر هي خلطة القهوة مع والنسكافية والكاكاو لتغطية الشعر الابيض باللون البني الغامق.

المكونات:

ـ كوب من القهوة الخام.

ـ نصف كوب كاكاو.ـ ربع كوب نسكافيه.

*الطريقة:

ـ في وعاء نضع كلا من النسكافية والقهوة والكاكاو معا.

ـ ونضيف عليهم لتر من الماء.ـ يرفع عل. النار المزيج ويترك على نار هادئة حتي يغلي لبضع دقائق.

ـ يترك على جانب حتي يبرد تماما.

يصفي ويتطبق على كامل الشعر .

ـ نحرص على تغطية الشعر لمدة 3 ساعات.

ـ ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر.