اتفرج أضخم تركة عقارية في السعودية لهذا الملياردير السعودي تخضع للبيع في المزاد !

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المحاسب القانوني صالح النعيم المسؤول التنفيذي لتصفية تركة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي المتوفى في العام 2011 عن تحديد شهر ربيع الأول المقبل (ديسمبر/كانون الأول (موعداً لإقامة أول مزاد للأصول العقارية في التركة.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن صالح النعيم إن الإعلان عن شروط ومكان انعقاد المزاد سيتم خلال الأسبوعين المقبلين٬ وذلك بعد الانتهاء من إعداد كراسات الشروط التي ستكون متاحة للجميع دون مقابل بمقر التصفية على طريق الملك فهد بجوار برج المملكة.

وقال "النعيم" إن تركة الشيخ صالح الراجحي من أكبر التركات ويمثل جزءاً كبيراً منها عقارات منتجة وأراٍض ذات جدوى استثمارية كبيرة.

وأضاف أن مزاداتها ستمثل أكبر الصفقات العقارية التي ستشهدها المملكة.

وفي وقت سابق٬ قّدر مختصون في السوق العقارية السعودية القيمة السوقية لتلك الأصول العقارية والأراضي المدرجة في البيان الشامل لإرث الشيخ صالح الراجحي بأكثر من 90 مليار ریال وفق أسعار السوق في الفترة الراهنة.

وتوفي الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي يوم 12 فبراير/شباط 2011.

والشيخ صالح الراجحي هو أحد كبار رجال الأعمال في وأحد مؤسسي مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية.