أول رد فعل من إسرائيل ترسل رداً على استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية.. تفاصيل هامة

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت قناة "العربية" السعودية، بأن مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، حاولت استهداف عدد من السفن التجارية بصواريخ ومسيرات إيرانية.

ونقلت عن مصادرها، القول إن سفناً حربية إسرائيلية وأميركية أحبطت عدداً من المسيرات والصواريخ إيرانية الصنع في باب المندب، الممر البحري الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أرسلت إلى البحر الأحمر وباب المندب عدداً من القطع البحرية وغواصة متطورة لرصد تحركات إيران، موضحة أن القطع البحرية الإسرائيلية تنسق مع نظيرتها الأميركية العاملة في البحر الأحمر.

وأكدت أن اعتراض السفن التجارية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، يضر بالملاحة البحرية ويرفع أسعار السلع.

ونقلت قناة العربية، عن مصدر أمني قوله إن "وقف الحوثيين عند حدهم وتحذير إيران من تهديداتها لسلامة الملاحة هو الحل الأمثل حالياً".

يأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر أمنية بحرية أن سفينة لنقل البضائع السائبة تعرضت لهجوم من طائرتين مسيرتين على الأقل أثناء إبحارها في البحر الأحمر، اليوم الأحد.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية، آمبري، إن سفينة حاويات أخرى ورد أنها أصيبت بأضرار من هجوم بطائرات مسيرة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي ميناء الحديدة شمال اليمن، وفق رويترز.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن سفينة حربية أميركية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات الأحد في البحر الأحمر.

وقالت: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأميركية "يو إس إس كارني" وسفن تجارية في البحر الأحمر"، حسب أسوشييتد برس.

ونقلت قناة العربية، عن البنتاغون أن "يو إس إس كارني دمرت مسيرة تابعة للحوثي اقتربت منها بالبحر الأحمر".

كما أضاف: "رصدنا إطلاق صاروخ باليستي باتجاه سفينة تجارية بالبحر الأحمر سقط قربها"، موضحاً أن "السفينة التجارية التي حاول الحوثيون استهدافها تحمل اسم يونيتي إكسبلورر".

كذلك ختم قائلاً: "أسقطنا مسيرة تابعة للحوثي كانت متجهة للمدمرة يو إس إس كارني والسفينة التجارية".