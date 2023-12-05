مشروب شعبي شهير يساعد علي الاسترخاء ويقضي علي الأرق

الرياض - محمد الاطلسي - يحظى شاي البابونج بشعبية كبيرة على مر العصور ويعد واحداً من أفضل أنواع شاي الأعشاب في العالم، ويتميز لفوائده المتعددة وفعاليته في تخفيف الأرق والمساعدة على الاسترخاء، فما هي أهم الفوائد الصحية التي يتمتع بها شاي عشبة البابونج؟ وذلك بحسب ما نشره موقع ميديكال نيوز توداي الأمريكي.

فوائد البابونج للنوم: آ يعد أحد العلاجات المقاومة للتوتر والقلق، وربما هذا هو السبب في أنه مفيد لمن يعاني من الأرق أيضاً. كما يتمتع البابونج بخصائص مهدئة يمكن أن تساعد أي شخص على النوم بشكل أسرع.

تحتوي مستخلصاته على مضادات الأكسدة التي تعمل على تنشيط مستقبلات الدماغ المسؤولة عن النوم والقلق.

أظهرت دراسة أن البابونج له درواً هاماً في صحة الجهاز الهضمي ،وقد تكون الخصائص المضادة للالتهابات في مستخلص البابونج قادرة على الحماية من الإسهال واضطرابات المعدة.

البابونج يخفف التوتر والقلق، قد يساعدك تناول كوب منآ شاي البابونجآ على الاسترخاء والتقليل من اضطرابات القلق

فإذا كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم أو تستيقظ في منتصف الليل ثم تجد صعوبة في النوم مرة أخرى، تناول شاي البابونج قبل النوم.

تحسين جودة النوم؛ وذلك لأن البابونج يحتوي على مادة تُدعى الأبيجينين، وهي من مضادات الأكسدة التي ترتبط بمستقبلات معينة في الدماغ.

أجريت دراسات عديدة أن عشبة البابونج تعمل على زيادة الشعور بالنعاس وتقليل الأرق وعدم القدرة على النوم المزمن.

شاي البابونج ،يعمل كعلاج طبيعي للعديد من الحالات مثل خفض نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهاب وعلاج أعراض البرد والمساعدة في علاج الأرق.

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن أعشاب البابونج يكون مفيدًا في تحسين نوعية النوم وتقليل الأعراض الجسدية لقصور النوم.