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اتفرج شركة طيران عمانية تقدم مبلغ مالي ضخم لمواطن يمني والمفاجأة في السبب؟

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الرياض - محمد الاطلسي - كتب الدكتور صالح حسن زين مقالا جاء فيه: حيث توجد  الدولة تصان الحقوق اليوم وانا مغادر من مطار مسقط الدولي بسلطنة عمان الى مدينة صلالة عبر الخطوط الجوية العمانية .        صادف انني تأخرت قليلاً ووصلت المطار والمقاعد حق الرحلة اكتملت  مع ان معي حجز مسبق تم تحويل الرحلة من الساعك  مساء 3:00 الى الساعة 8:30 مساء من نفس اليوم اي تأخير خمس ساعات فقط .    حضر مدير مكتب الخطوط العمانية ومسؤول  الحجوزات بالمطار وقدموا اعتذارهم واسفهم  لي عن تأخيري خمس ساعات .  تم اعطائي شيك تعويض من الخطوط العمانية على تأخيرنا عن رحلتنا بمبلغ ( 216 ) ريال عماني اي ما يعادل 864000 ريال يمني ( 2160 ) ريال سعودي . مع ان سعر التذكرة اقل من ربع مبلغ التعويض .  

قدمت شكري واعجابي لادارة مكتب طيران العمانية على هذه التعاملات التي ترتقي بشركة الطيران والبلد الى مراتب البلدان المتقدمة .       انا لست بصدد التعويض او الاسف الذي ابدوه ادارة  الخطوط العمانية ، لكن زادني فخراً وارتياحاً ان بلادنا العربية فيها من يُقدّر قيمة الوقت  ، وحقوق العملاء لكن حين توجد الدولة والنظام والقانون .    لا حيث تكون شريعة الغاب وحكم القوي على الضعيف !  

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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