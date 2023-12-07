تعرف على الدولة الأوروبية الوحيدة الخالية من التدخين

الرياض - محمد الاطلسي - تمكن منتج بديل في الأسواق المحلية، من جعل مملكة السويد أول دولة في أوروبا خالية من التدخين.

وفي التفاصيل، فقد بات المدخن هناك يستخدم كيسًا معروفة باسم “سنوس”، يتضمن التبغ الرطب، من خلال وضعه تحت الشفة العليا.

وكشفت الحكومة السويدية أن واحدًا من كل 7 أشخاص يستعملون هذا الكيس، ما ساهم في خفض عدد المدخنين ليشكلوا نسبة 5.2% فقط العام الماضي.

لكن هذا التوجه حظي بانتقادات من البعض، خاصة أن البديل، المتمثل في كيس “سنوس”، أثار جدلًا بسبب أضراره قبل عقود.

إلى حد حظر فيه الاتحاد الأوروبي استعماله.

وحصلت السويد على إعفاء من هذا القرار بعد سنوات فاوضت فيها الاتحاد الأوروبي.

بحيث باتت إحدى الشركات فيها تبيع 277 مليون صندوق من هذه الأكياس.

واعتمدت الحكومة في السنوات الأخيرة على دعم صناعة هذه الأكياس، مع رفع قيمة الضرائب المفروضة على السجائر بنسبة 9%، مقابل خفضه عن التبغ الرطب بنسبة 20%.