هذه الفئات ممنوعة من تناول عسل النحل أضراره قاتلة

الرياض - محمد الاطلسي - رغم تعدد الفوائد التي يقدمها عسل النحل للصحة العامة، هناك فئات ممنوعة من تناوله لاعتبارات مرضية. وأوضح، أخصائي التغذية العلاجية في مصر أن الفئات الممنوعة من تناول عسل النحل هم كل من : -

الأطفال الأقل من عام

وقال جمال إن عسل النحل ممنوع للأطفال الذين لم يتموا عامهم الأول، لأن معدتهم تواجه صعوبة كبيرة في هضم السكريات الموجودة به، مما يعرضهم لخطر المغص والانتفاخ.

وتابع، هناك سببًا آخر يجعل عسل النحل مضر للأطفال الأقل من عام وهو احتوائه على كلوستريديوم، وهي بكتيريا قد تصيب الرضيع بالتسمم.

مرضى السكري

وأشار إلى أن عسل النحل يعتبر بديلًا صحيًا للسكر الأبيض لمرضى السكري، ومع ذلك، يجب تناوله باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم بشكل حاد.

مرضى حساسية العسل

وأوضح أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية العسل ممنوعون تمامًا من تناول عسل النحل، لأنه يثير الجهاز المناعي لديهم ويحفزه على إنتاج مادة الهيستامين، التي تتسبب في ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض، للاطلاع عليها، اضغط هنا.

أصحاب المناعة الضعيفة

ونقلًا عن موقع "Only myhealth"، يحظر على الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، مثل كبار السن والمصابين بأمراض المناعة الذاتية، تناول عسل النحل، لعدم قدرة أجسامهم على محاربة بكتيريا كلوستريديوم، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي.