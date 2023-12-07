تعرف عليها الآن.. المملكة تعلن عن السماح للمقيمين بممارسة بعض المهن بدون كفيل

الرياض - محمد الاطلسي - قامت الجهات المسؤولة في إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية بتحديد عدد من المهن يستطيع الوافدين إلى المملكة أن يقوموا بالعمل بها بدون أي كفيل. ويهدف هذا الإعلان إلى توفير البيئة الملائمة لجميع العاملين في المملكة وإنهاء المعاناة مع الكفيل، وذلك بسبب استغلال بعض الكفلاء للأوضاع الراهنة من أجل الضغط على العاملين.

المهن التي يستطيع الوافد العمل بها بدون كفيل هناك عدد من المهن تم الإعلان عنها من قبل الجهات المسئولة في المملكة يمكن للوافد أن يعمل بها بدون كفيل، وهي كالتالي: مهندس الميكانيكا. مدير الحسابات. المقاولات. المهن الخاصة بالتمريض والأطباء. مدير المبيعات. الحرف اليدوية والورش. المدير التنفيذي.