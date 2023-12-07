هام للمغتربين العاملين بهذه المهن في المملكة سيتم ترحيلكم من السعودية بداية 2024

الرياض - محمد الاطلسي -

من المتوقع أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بتطبيق المرحلة الثانية من توطين عدد المهن التي أعلنت الوزارة البدء بتوطينها في 2022، ونفذت المرحلة الأولى من التوطين الذي يهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين، وتحقيق التكافؤ الإجتماعي بين أفراد الوطن، وفي هذا المقال سوف نتعرف على المهن التي سوف تشملها المرحلة الثانية من عملية التوطين في 2024.في يونيو من العام الماضي 2022، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة، وذلك بالتعاون مع الجهات الاشرافية.

عمل للمواطنين السعوديين، وتحقيق التكافؤ الإجتماعي بين أفراد الوطن، وفي هذا المقال سوف نتعرف على المهن التي سوف تشملها المرحلة الثانية من عملية التوطين في 2024.في يونيو من العام الماضي 2022، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة، وذلك بالتعاون مع الجهات الاشرافية.

وشملت القرارات توطين: “مهن الطيران المرخصة”، و”مهن البصريات”، و”نشاط الفحص الدوري” و “منافذ خدمات البريد ونقل الطرود “، و”مهن خدمة العملاء – “ومنافذ البيع في (7) أنشطة اقتصادية” في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية. حيث ستساهم القرارات الصادرة في توفير أكثر من (33.000) فرصة عمل.

وسينفذ قرار توطين “مهن الطيران المرخصة” على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى اعتبارًا من 23/08/1444ه الموافق 15/03/2023، وتشمل مهن: (مساعد طيار، مراقب جوي، ومرحل جوي) بنسبة 100%، ومهنة (طيار نقل جوي بنسبة 60%)، ومهنة (مضيف طيران بنسبة 50%). وتبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من 23/08/1445ه هـ الموافق 04/03/2024، وتشمل مهن: (طيار نقل جوي بنسبة 70%، ومضيف جوي بنسبة 60%)ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر في مهن الطيران المحددة.

ويشترط حصول العاملين في المهن المستهدفة على الاعتماد المهني من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث سيوفر هذا القرار أكثر من 4000 وظيفة للمواطنين.

كما شملت القرارات قراراً بتوطين “مهن البصريات” بنسبة 50% اعتباراً من 26/08/1444هـ الموافق 18/03/2023 في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها (4) عاملين فأكثر، وتشمل مهن: (فني بصريات طبية، وفني مختبرفيزيائي -ضوء وبصريات، وفني بصريات)، ويشترط حصول العاملين بالمهن الموطنة على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ وأن يكون الحد الأدنى للأجور للاحتساب في التوطين في المهن المستهدفة 5,500 ريال.. وسيوفر هذا القرار أكثر من 1000 فرصة وظيفية في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة.كما شملت القرارات توطين ” منافذ الخدمة في الفحص الفني الدوري للمركبات ” وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى بنسبة 50%، والمرحلة الثانية بنسبة 100% حيث ستكون أبرز المهن الموطنة: (مدير موقع، ومساعد مدير، ومدير جودة، ومشرف مالي، ومشرف موقع، ورئيس مسار، وفني فحص، ومساعد فني فحص، وفني صيانة، وفني استعلامات، ومدخل بيانات)، لتوفير أكثر من 5000 فرصة وظيفية للمواطنين. على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد 12 شهراً من تاريخ إطلاقه.

وتضمنت القرارات أيضاً توطين ” منافذ تقديم خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود ” التي تتضمن عدد 14 نشاطًا فرعيًا من أنشطة البريد ونقل الطرود، وذلك اعتباراً من 23/05/1444هـ الموافق 17/12/2022م، كما شمل القرار التوطين بنسبة 100% لمهن الرؤساء التنفيذيين و، وبنسبة 60% لوظائف المستوى الأول للإدارة العليا، وبنسبة 70% لوظائف المستوى الثاني للإدارة العليا. وسيوفر هذا القرار أكثر من 7000 فرصة وظيفية في هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة. وذلك حسب الفترات الزمنية المحددة في الدليل الاجرائي.وكان من ضمن القرارات قرارًا بتوطين “مهن خدمة العملاء” بنسبة 100% للمنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي أو نشاط داعم أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية، وذلك اعتباراً من 23/05/1444هـ الموافق 17/12/2022م، وسيوفر هذا القرار أكثر من 4000 فرصة وظيفية.

كما تضمنت القرارات توطين ” منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية” بنسبة 70% من إجمالي العاملين في المنفذ. ويتضمن قرار التوطين منافذ البيع في الأنشطة التالية “منافذ بيع معدات الأمن والسلامة”، و”منافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور”، و”منافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة”، و”منافذ بيع معدات تنقية المياه وأجهزة الملاحة”، و”منافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية”، بالإضافة إلى “منافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات”، و”منافذ بيع معدات وأدوات التغليف”. حيث ستكون أبرز المهن في هذه الأنشطة (مدير فرع، مشرف، أمين صندوق، محاسب زبائن، وخدمة العملاء) وسيوفر أكثر من 12,000 وظيفة. ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهراً من تاريخ صدورهوأصدرت الوزارة مع القرارات أدلة إجرائية، لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت ومعرفة آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.وإلى جانب المهن السابقة فإن الوظائف الأخرى التي تندرج ضمن التوطين تشمل ما يلي:

كاتب شكاوي.

كاتب شئون أفراد.

كبير إداريين موارد بشرية.

مدير شئون الموظفين.

كاتب استقبال فندقي.

كاتب توظيف.

مدير شئون عمل وعمال.

حارس أمن خاص.

البيع في متاجر المستلزمات النسائية.

مخلص جمركي.

مسئول علاقات حكومية.

كاتب استقبال مرضي.

كاتب استقبال عام.

مصلح مفاتيح.

كاتب شئون أفراد.

مدير علاقات أفراد.

أمين صندوق.

المهن التي تم توطينها في 2023عملت وزارة الموارد البشرية على تطبيق قرار توطين عدد من المهن في 2023، وهي كالتالي:

مترجم فوري.

المسؤول عن شؤون العمل والعمال.

أخصائي لغات كاتب الشكاوى والبلاغات.

مدير الموارد البشرية.

موظف الاستقبال الفندقي. المسؤول عن إدارة الموظفين وشؤونهم.

أمين الصندوق.

حارس الأمن الخاص.

مدير العلاقات الاجتماعية الحكومية.

كاتب الوقت.

الناسخ.

المسؤولين عن محلات الملابس النسائية.

مسؤول الجمارك.ما هي المهن المسموح بها للاجانب في السعودية 2023؟

أوضحت الجهات الحكومية السعودية عن قائمة المهن والوظائف غير المستوطنة لتمكين المقيمين الأجانب من العمل بها داخل أراضي المملكة، ومن هذه المهن المسموحة للأجانب:

سكرتير في المجال الطبي.

مدير مبيعات.

مهنة صيدلي.

مدير أو كاتب حسابات.

مندوب مشتريات.

محاسب عام.

سكرتير تنفيذي.

مهنة بائع.

مراقب وأمين مستودعات.

مهندس سائق

مهنة عامل النظافة.

تحميل وتفريغ البضائع في مختلف المجالات.

المختصون الذين لديهم خبرة متخصصة بتشغيل الألعابالمهن المقصورة على السعوديين في المدينة المنورة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بسعودة عدد من المهن في المدينة المنورة في عام 1440هـ، وقد شملت هذه المهن ما يلي:

مهن الجمعيات الأهلية.

مهن السياحة والفندقة.

موظف السنترال.

مهن المولات.

مدير البرامج السياحية.

مدير الصيانة.

موظف الأمن والسلامة.

مشرف عمل.

مشرف خدمة الغرف.

مشرف موظفي السنترال.

كاتب إدخال البيانات.

موظف خدمة الطعام.

مشرف المكاتب الأمامية.

مدير البرامج السياحية.

المدير المناوب.

مندوب حجز التذاكر.

مندوب تسويق.

محاسب.

مندوب المشتريات.

أخصائي تنسيق فعاليات ومناسبات.

المهن المقصورة على السعوديين في عسيرالمهن المقصورة على السعوديين في عسيرآ

تشمل قائمة المهن المسعودة في عسير ما يلي:

مهن الجمعيات الأهلية.

مهن مكاتب البريد.

مهن مكاتب السياحة والسفر.

مهن مكاتب شركات التأمين.

مهن المراكز التجارية.

مهن التعليم الأهلي للبنات.

مميزات برنامج التوطين

يتمتع برنامج التوطين بالعديد من المميزات التي تشمل ما يلي:

تقديم حوافز للموظفين الذين يتم تعيينهم.

تقديم حوافز للمنشآت التي تنفذ التوطين.

استفادة المنشآت والموظفين من إحدى برامج صندوق الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.أحكام برنامج التوطين العامة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الأحكام العامة لبرنامج التوطين والتي تشمل ما يلي:

تعيين الباحثين عن العمل في وظائف برواتب لا تتجاوز 4000 ريال.

تعيين الباحثين عن العمل الذين تركوا عملهم منذ ما يزيد عن 3 أشهر، ولمن لم يسبق لهم العم

عدم تسجيل الموظفين في عقود تشغيل البرنامج.

شروط الحصول على مهن التوطين السعودية

بعد تحديد قائمة المهن المستوطنة نصت الحكومة السعودية على بعض الشروط اللازم توافرها لتمكين المواطنين من التسجيل على قائمة مهن التوطين السعودية، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يختص تطبيق التسجيل على مهن التوطين السعودية لأبناء المملكة فقط.

أن يكون عمر المتقدمين من 18 سنة إلى 40 سنة.

تقديم كافة البيانات المطلوبة كالاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف

يتقبل نظام التسجيل المتقدمين الفتيان والفتيات.

أن لا يكون المتقدم يعمل في القطاع العام.