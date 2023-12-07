فتاة سعودية تصدم المأذون قبل الزواج .. لن تتخيل ماذا طلبت من العريس بكل جرأة !

الرياض - محمد الاطلسي - وضعت عروس سعودية شرطاً لإتمام مراسم زواجها، وهو أن يجتاز عريسها الفحصوات ، خوفاً من أن يكون مصاباً وينقل لها المرض، .

وأكّدت العروس على إصرارها، أن يجري العريس فحص قبيل تحديد موعد “عقد القران مشيرآ إلى أنه دائم الخرولج والاختلاط مع الآخرين، على خلاف حالتها، حيث تلتزم بالاشتراطات الصحية والبقاء في المنزل.

ولفتت إلى أن الوباء الذي اجتاح العالم قضى على عشرات الآلاف، مشيرة إلى أن إحدى قريباتها توفيت بعد 24 ساعة من دخولها المستشفى إثر إصابتها بالوباء، وذلك بعد أن انتقلت إليها العدوى من قريبة لها أثناء زيارة عائلية.