بشروط سهلة و ميسرة.. السماح لأول مرة للسعوديات من ابناء هذه الجنسية خوفا من العنوسة !

الرياض - محمد الاطلسي - في السـابق كـان االرتباط الـذي يجمع المرأة السعودية بمواطن أجنبي صعـب المنال إلا أنه مـع تطورات الحياة وتغييـر ألأنظمة و القوانين، فان هذا الزواج اصبـح ممكنا. وهنـاك أسباب تقـف وراء هذا ألمرة اهمها: الخوف مما يسمى ”العنوسة“ وفي أحيان أخرى يكون الأمر بسبب رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي؛ إذا رأت فيه الزوج المناسب لها. في هـذا الموضـوع سوف نعرض لكم شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي.

شروط زواج السعودية من أجنبي خارج المملكة: كما نعلم ،تشجع حكومة المملكة العربية السعودية الزواج بين السعوديين والأجانب. تشترط الحكومة أن تتزوج برجل خليجي أو أجنبي خارج المملكة. سيوضح لك هذا المقال شروط الزواج من أجنبي في المملكة العربية السعودية

وكذلك الأوراق المطلوبة للزواج خارج المملكة العربية السعودية. كل ما عليك فعله هو قراءة هذه المقالة حتى النهاية. ما هي شروط زواج السعوديات من مواطن خليجي أو أجنبي خارج المملكة؟ يجب أن تفي المرأة السعودية بمتطلبات معينة قبل أن يصبح زواجها من أجنبي قانونيًا

. هذه المتطلبات هي: من الضروري أن يكون عمرك من 25 إلى 50 عامًا عندما يتعين عليك التقدم للحصول على زوج من أجنبي. ألا يتعدى فرق السن بين الطرفين 15 عام، يقوم ولي أمر مقدم الطلب بتقديم طلب إلى والي المنطقة التي ينتمي إليها. أن لا يكون طالب الزواج مخطوبة من سعودية أخرى

. هذه هي شروط زواج المرأة السعودية من أجنبي بشكل عام. في حالة زواج سعودية من أجنبي خارج المملكة ،وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط منها: أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة وأن لا يقل عمر المرأة عن 21 سنة. يجب أن يكون المتقدم غير مرتبط أو مرتبط بشخص مقيم في المملكة العربية السعودية. أن يكون الراغب في الزواج قد أكمل دراسته.

أن يكون المتقدم للزواج يشغل وظيفة ثابتة، يجب ألا يقل دخل المتقدم للزواج عن 3000 ريال شهرياً أو ما يعادلها بعملة الدولة. شروط زواج السعودية من أجنبي يمكن الزواج من خليجي (أي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي) ولكن هناك شروط يجب توافرها: جوزات سفر اصحاب العلاقه الزوجيه،

يجب أن يكون عمر العروس خمسة وعشرين عامًا على الأقل ،لكنها قد تكون أكبر إذا لم يولد العريس في المملكة. ألا يزيد فارق السن بين المتقدمين عن خمسة عشر عامًا.

إحضار عقد زواج يثبت خلوه من الأمراض ويدل على لياقته الصحية للزواج. حصول الزوجة على شهادة عدم ممانعة من الزواج ،ويكون طلب الإضافة إليها أثناء مراجعة السفارة.

حصول الزوجة على شهادة توضح حالتها الاجتماعية.

توضح هذه الشهادة ما إذا كانت متزوجة سابقًا أو عزباء أو مطلقة. يشترط ألا يكون الخاطب قد تزوج أو طلق سعودية من قبل ويوقع وبصمات أصابعه على إقرار عدم الزواج من سعودية من قبل.

كما يلزم وجود شاهدين سعوديين ،بالإضافة إلى صورة من هويته وتوقيع سعوديين.

قالت استشارية نفسية وأسرية إنها ال تستغرب إقبال بعض السعوديات على الزواج من أجانب ، كاشفة عن تصدر المصريين لتفضيالت نساء تفاعلت معهن. وأشارت االستشارية النفسية واألسرية الدكتورة زهرة المعبي إلى أنها تشجع زواج السعوديات باألجانب، خاصة في ظل األنظمة الجديدة، التي تقضي بمعاملة أبناء السعودية كالمواطنين، مع منح األم الحضانة،

التي تضمن بقاء أوالدها معها، حتى في حالة االنفصال. وقالت المعبي إن توجه السعوديات مؤخرا للزواج باألجانب، يرجع إلى عدة أسباب من بينها أن "األجنبي يكون أكثر أريحية من الزوج السعودي".