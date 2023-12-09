فلكي يمني شهير يكشف ماسيحدث لحالة الطق باليمن خلال الأيام القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الفلكي اليمني، أحمد الجوبي، عن آخر مستجدات أحوال الطقس في اليمن، بدءا من مغرب الجمعة وحتى اليوم السبت، مشيرًا إلى أن هذه الليلة هي أولى ليالي عشاء الصلم.

وقال الجوبي، في بيان له ، إن الليلة اولى ليالي عشاء الصلم ويعتبر هذا النجم مقدمة الوقوف الشمسي.

وأوضح أن الأجواء بمشيئة الله اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 م الموافق25 جمادى الأولى 1445 ، ستكون كالتالي :

1- المرتفعات الجبلية : طقس صحو – غائم جزئيا ، جاف ، بارد الى شديد البرودة ، ودرجة الحرارة بعد الظهر 23° ، وبعد الفجر 4° ، والرطوبة صباحا 50% و سرعة الرياح 12 كم في الساعة

2- المرتفعات الغربية : طقس صحو – غائم جزئيا ، رطب نسبيا ، معتدل الى بارد ، ودرجة الحرارة بعد الظهر 25° ، وبعد الفجر 14° ، والرطوبة صباحا 61% و سرعة الرياح 12 كم في الساعة

3- المناطق الصحراوية : طقس صحو – غائم جزئيا ، جاف ، معتدل الى بارد ، ودرجة الحرارة بعد الظهر 28° ، وبعد الفجر 12° ، والرطوبة صباحا 44% و سرعة الرياح 13 كم في الساعة

4- المناطق الساحلية : طقس صحو ، رطب نسبيا ، دافئ ، ودرجة الحرارة بعد الظهر 31° ، وبعد الفجر 24° ، والرطوبة صباحا 79% و سرعة الرياح 29 كم في الساعة.