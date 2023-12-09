جماعة الحوثي تعلن اقتراب إعلان إتفاق التهدئة في اليمن وصرف المرتبات

الرياض - محمد الاطلسي - اكد الناطق بأسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام اقتراب اعلان اتفاق السلام في اليمن.

واكد عبدالسلام ان جهود المفاوضات تجاوزت جميع العقبات.

واضاف بالقول: "‏التقينا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ ناقشنا خلال اللقاء المسار الانساني والسياسي والعسكري والتقدم الذي تم احرازه في خارطة الطريق وتجاوز أهم العقبات لضمان إنهاء العدوان والحصار وصرف المرتبات لجميع الموظفين اليمنيين والإفراج عن كافة الاسرى والمعتقلين وخروج القوات الاجنبيه من اليمن وإعادة الإعمار والتهيئة للحوار السياسي . كما عبرنا عن شكرنا وتقديرنا لجهود سلطنة عمان الداعمة لجهود السلام خلال جولات الحوار التي تمت في مسقط وصنعاء والرياض .