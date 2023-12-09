مندوب روسي يزور معبر رفح برفقة وفد من أعضاء مجلس الأمن الاثنين المقبل

الرياض - محمد الاطلسي - أكد مصدر في الأمم المتحدة، أن وفدا من أعضاء مجلس الأمن الدولي يضم المندوب الروسي الدائم فاسيلي نيبينزيا، سيزور معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة يوم الاثنين المقبل.

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يزور معبر رفح برفقة وفد من أعضاء مجلس الأمن الاثنين المقبلبوليانسكي: عرقلة وقف إطلاق النار حكم أمريكي بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "إن وفدا من ممثلي مجلس الأمن الدولي سيزور معبر رفح يوم الاثنين، وسيكون مندوب روسيا الدائم ضمن هذا الوفد".

وتأتي هذه الزيارة بعد انعقاد المجلس يوم الجمعة لبحث التطورات الراهنة في الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتصويت على مشروع قرار إماراتي بوقف إطلاق النار.

وقد فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

وتعليقا على الموقف الأمريكي، صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة تحظر على مجلس الأمن التدخل لحل الأزمة في غزة، ونتائج هذه الدبلوماسية هي مقبرة لأطفال فلسطين بغزة، مؤكدا أن عرقلة وقف إطلاق النار حكم أمريكي بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وشدد على أنه "لا يمكننا أن نترك المدنيين الأبرياء في فلسطين أو إسرائيل تحت رحمة من يعتبر الحرب لعبة جيوسياسية وطريقة لدر الأرباح".

المصدر: RT