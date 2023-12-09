اتفرج هذا ما فعله الضريب وموجة البرد الشديدة في 3 محافظات يمنية فجر اليوم

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت عدد من المحافظات، موجة صقيع شديدة، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع استمرار التحذيرات للسكان والمزارعين وطلاب المدارس في تلك المناطق.

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من مناطق متعددة، توثق حدوث صقيع فيها، نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

وأظهرت الصور، كثافة التي غطت الأسطح والأشجار في قاع جهران بمحافظة ذمار، والرياشية في محافظة البيضاء (وسط اليمن) وبني معاذ بمحافظة صعدة (شمال).

يأتي ذلك بالتزامن مع التحذيرات المتواصلة من الأرصاد وخبراء الطقس، درجات الحرارة، وحدوث صقيع بسبب موجة البرد الشديدة التي تضرب العديد من المناطق اليمنية