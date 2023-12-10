حماس : ابطال القسام لا يستسلمون.. تعليق على صور الرجال العارية

الرياض - محمد الاطلسي - علقت حركة "حماس" على الصور المتداولة عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنها لاعتقال عناصر من المقاومة الفلسطينية. وقالت "حماس" في بيان لها اليوم الأحد، إن "أبطال القسام لا يستسلمون، وأكاذيب الاحتلال لا تنطلي على أحد"، مشيرة إلى أن "عرض الاحتلال الصهيوني الإرهابي لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عُزّل في غزة، بعد احتجازهم ووضعه أسلحة بجانبهم ما هو إلا فصل من فصول مسرحية مكشوفة وسخيفة، دأب الاحتلال على فبركتها من أجل صناعة نصر مزعوم على رجال المقاومة.

وأضاف البيان أن: "ادعاءات الاحتلال بأنهم من كتائب القسام كاذبة ولا أساس لها من الصحة والواقع، ولن تنطلي على أحد".

وتابع: "فالعدو الصهيوني قد خَبَرَ رجال المقاومة في الميدان، الذين يخرجون إليه من حيث لا يحتسب، ويثخنون في جنوده وضباطه كل يوم ويتصدون لتوغلاته في كل محاور القتال، ويواصلون قصف مستوطناته، إنهم رجال الله لا يعرفون الاستسلام أو الانكسار، وشعارهم الدائم هذا جهاد.. نصر أو استشهاد".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الإسرئيلية صورا ومقاطع فيديو لمعتقلين فلسطينيين شبه عراة، ولا يرتدون إلا الألبسة الداخلية، ما أثار الجدل على مواقع التواصل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء الخميس: "نحن نحقق ونتحقق من منهم مرتبط بحركة حماس ومن ليس مرتبطا بها".

المصدر: RT