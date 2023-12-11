مخرج من الدنمارك يتبرع بالقيمة المالية لجائزته للفلسطينيين

الرياض - محمد الاطلسي - تبرع المخرج الدنماركي رمضان حسيني، بقيمة جائزة حصل عليها من مسابقة دولية للأفلام القصيرة لمصلحة الفلسطينيين.

وذكر بيان صادر عن اتحاد نقابات حقوق العمال التركي، الأحد، أن الفيلم "بانت" للمخرج الدنماركي رمضان حسيني، فاز بالمرتبة الثانية بالفئة الدولية في "المسابقة الدولية للأفلام القصيرة"، التي أقامها الاتحاد في تشرين الأول الماضي، بمساهمة وزارة الثقافة والسياحة التركية، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح البيان أن حسيني، أعرب عن شكره لرئيس الاتحاد محمود أرسلان، على تصريحات الأخير الداعمة لفلسطين وغزة.

وأضاف أن المخرج الدنماركي أعرب عن رغبته في التبرع بالقيمة المالية لجائزته لمصلحة حملات المساعدات الموجهة للفلسطينيين، باعتباره عضوا فخريا في اتحاد نقابات حقوق العمال التركي.

وقال أرسلان: "سنوصل القيمة المالية للجائزة التي فاز بها المخرج رمضان حسيني بناء على طلبه، إلى إخواننا في فلسطين وغزة المحكوم عليهم بالجوع، جراء الهجمات الوحشية التي تشنها إسرائيل الصهيونية".

المصدر: الأناضول