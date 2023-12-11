امريكا تتأكل من الداخل .. السيناتور بيرني ساندر ينتقدها بسبب "الفيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار بغزة

الرياض - محمد الاطلسي - أعرب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، عن استيائه من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لمنع قرار الأمم المتحدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بينما يواجه المدنيون ظروفا مروعة.

وكتب ساندرز على حسابه في منصة "إكس": "في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون في غزة ظروفا مروعة، كان ينبغي للولايات المتحدة ألا تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن. يحتاج الأطفال في قطاع غزة إلى الغذاء والماء والدواء. ويجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك الآن".

ويشهد قطاع غزة وضعا إنسانيا حرجا بسبب الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهرين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 17997 مواطنا حتى الآن وإصابة نحو 49 ألفاً آخرين حسب آخر تقرير لوزارة الصحة في القطاع.

وكانت قد أفشلت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة تحظر على مجلس الأمن التدخل لحل الأزمة في غزة، ونتائج هذه الدبلوماسية هي مقبرة لأطفال فلسطين بغزة، مشددا على أن "التاريخ لن يغفر هذه التصرفات لواشنطن".

ومن جانبها، قالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح مروعا وصعبا للغاية، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية في غزّة.

المصدر: RT