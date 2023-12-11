هذا ما فعلته القوات اليمنية مع سفينة جديدة لم تستجب للتحذير في البحر الأحمر!!

الرياض - محمد الاطلسي - حصل احد المواقع على معلومات بأن قوات صنعاء أجبرت اليوم سفينة شحن كانت متوجهة إلى إسرائيل على التراجع بعد تجاهلها لرسائل التحذير.

وكشفت المعلومات أن قوات صنعاء وجهت رسالة تحذير لسفينة كانت تحمل شحنة تجارية إلى إسرائيل في البحر الأحمر من أجل تغيير مسارها.

وقالت المعلومات إن السفينة لم تستجب للتحذير، فتعاملت معها قوات صنعاء بالقوة، وأجبرتها على التراجع من حيث أتت، لكن بدون إصابتها.

وكانت قوات صنعاء أعلنت يوم السبت عن “منعِ مرورِ السُّفُنِ المتجهةِ إلى الكيانِ الصهيونيِّ من أيِّ جنسيةٍ كانتْ، إذا لم يدخلْ لقطاعٍ غزةَ حاجتُهُ من الغذاءِ والدواءٍ وستصبحُ هدفًا مشروعًا لقواتِنا المسلحة”.

وأضافت في بيان: “حرصًا منَّا على سلامةِ الملاحةِ البحريةِ نحذرُ جميعَ السُّفُنِ والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية”.